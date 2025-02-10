В Менделеевске обсудили вопрос выдачи земельных участков ветеранам СВО

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Менделеевском районе Владимир Юдин обратился к депутату Госдумы Анатолию Иванову с вопросом о предоставлении земельных участков ветеранам.

Как сообщила замглавы района Лейсан Галеева, в Менделеевске прошел прием граждан с участием Иванова, на котором рассматривались разные меры поддержки воинов и их семей.

По информации парламентария, предоставление земельных участков станет возможным после принятия закона, проект которого уже готов. Он предусматривает предоставление земельных участков ветеранам СВО и семьям погибших на спецоперации. Также планируется принятие законов, предусматривающих возможность приобретения жилья участниками СВО и семьями погибших участников СВО на льготных условиях.

«Сделать все, чтобы социальная адаптация ветеранов военных действий прошла максимально комфортно - одна из приоритетных задач, которую ставит Татарстан в этом году», – почеркнула Галеева.

Также сейчас в Менделеевском районе формируется список военнослужащих, кому нужна помощь с трудоустройством.

Председатель местной общественной организации ветеранов Менделеевского района Габибулла Ахмедов обратился по вопросу ремонта СОШ №4 «Школа мужества и воинской славы». Анатолий Иванов заверил, что будет предпринята попытка внести школу в республиканский список на капитальный ремонт.

Законопроект, которым предлагается бесплатно предоставлять в собственность земельные участки участникам СВО и ветеранам боевых действий, внес в Государственный Совет РТ депутат Эдуард Шарафиев.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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