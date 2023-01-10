В Менделеевске 2023-й объявили Годом патриотического воспитания и образования

В Менделеевске наступивший 2023 год объявлен Годом патриотического воспитания и образования. О принятии такого решения на деловом понедельнике рассказал глава Менделеевского района Радмир Беляев.

По мнению руководителя муниципалитета, развитие патриотического воспитания особенно важно в нынешнее время (имея в виду, судя по всему, специальную военную операцию на Украине). «Работа в этом направлении шла и до этого. Как вы знаете, мы на пути к созданию образовательного кластера, который будет вести детей от начальной школы до высшего образования. 2023 год станет прорывным в этом направлении», — подчеркнул Беляев.

Помимо прочего, сейчас уже идет разработка проекта по созданию патриотического центра в городе.

При этом 2022-й в Менделеевске был объявлен Годом спорта, в его рамках состоялось 420 мероприятий. Наиболее крупными из них стали проведение всероссийской спортивной игры «Гонка Героев», тренировки на свежем воздухе «Здоровый Менделеевск», спартакиада среди сотрудников учреждений, организаций и предприятий города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин объявил 2023-й в России Годом педагога и наставника, а Президент РТ Рустам Минниханов объявил 2023 год в Татарстане Годом национальных культур и традиций.