Минниханов объявил 2023-й год в Татарстане Годом национальных культур и традиций

Уважительный диалог между представителями всех народов большой татарстанской семьи, забота о сохранении и развитии языков, культуры, традиций — это бесценное достояние Татарстана, которое необходимо беречь. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету республики.

«Народы, населяющие Татарстан, обладают богатейшим историко-культурным наследием. Принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также в продолжение Года культурного наследия народов России, объявляю 2023-й год в республике Годом национальных культур и традиций», — заявил Минниханов.

Президент Татарстана обратил внимание, что во все времена главной хранительницей вековых традиций была и остается крепкая семья.

«Это основа сильного государства, связующая нить между поколениями, важнейшая составляющая повышения рождаемости и роста демографии. В Татарстане живут десятки тысяч замечательных семей. Это пары, отметившие золотые и бриллиантовые свадьбы, многодетные семьи, приемные семьи, творческие и спортивные династии. Наша задача — обеспечить широкую трансляцию традиционных семейных ценностей, ответственного родительства, многодетности, позитивного жизненного опыта больших крепких семей», — подчеркнул Минниханов.

Руководитель республики поручил уделить особое внимание ситуации с разводами, прежде всего, в семьях, где воспитываются дети.

«Зачастую такие решения принимаются спонтанно, „на эмоциях“. Важно на этапе досудебного урегулирования поддержать пары, которые испытывают кризис в отношениях и оказать максимальное содействие в сохранении семьи», — озвучил поручение Президент РТ.