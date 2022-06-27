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Официальная хроника
27 июня 2022  14:44

Путин объявил 2023-й в России Годом педагога и наставника

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В 2023-м в России будут организованы мероприятия, приуроченные к Году педагога и наставника. Соответствующий указ Президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте правовой информации. 

«В целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих педагогическую деятельность, постановляю провести в 2023 году в РФ Год педагога и наставника», — сказано в документе.

Глава государства поручил Кабмину утвердить оргкомитет в течение трех месяцев. Ранее сообщалось, что событие будет приурочено к 200-летию со дня рождения русского педагога, основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского, которое отметят в 2023-м.

 

#Владимир Путин
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