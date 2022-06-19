Менделеевск впервые проведет Гонку героев

В Менделеевске 27 августа состоится Гонка героев. В администрации «Татар-информу» рассказали, что такое масштабное событие в малом городе будет проведено впервые на территории России.

«Обычно гонки с препятствиями проводят города-миллионники», — уточнила пресс-секретарь администрации Анастасия Шишкина.

Гонка героев — это экстрим-трасса для тех, кто хочет бросить вызов себе и испытать свои силы. Участники гонки преодолевают полосу препятствий — водные преграды, высокие стены, наклонные заборы, подземные тоннели, канаты, рвы с водой, дымовые завесы. Участие в забеге может принять любой желающий — как любитель, так и профессионал.

Гонки героев проходят в 20 странах мира и более чем в 30 городах России. За все время существования в ней приняли участие более 1 млн человек. Ожидается, что в Менделеевске участие в соревнованиях 27 августа примут свыше 1,5 тыс. человек.

Участие в гонке примет и руководитель Менделеевского района Радмир Беляев. «Я сделал это! Зарегистрировался в „Гонке героев“. В волнительном предвкушении большого события для нашего района, республики и для меня лично. Друзья, регистрация открыта, присоединяйтесь! Думаю, это будет незабываемо», — написал он в своем Telegram-канале.