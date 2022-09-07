В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией»

В штабе движения «Мы вместе с Россией» в занятом Вооруженными силами РФ украинском городе Мелитополе прогремел взрыв. Об этом сообщил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Украина вновь совершила теракт, взорван штаб в Мелитополе по ул. Ломоносова, 234. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются», — сказано в заявлении, которое опубликовал пророссийский чиновник.

По словам авторов документа, удары сегодня были нанесены не только по Мелитополю, но и по Бердянску. Ранее Рогов рассказал о взрывах в этих двух городах, объяснив их работой противовоздушной обороны.

Составители заявления связали эти атаки с публикацией данных социологического исследования, проведенного Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований. Согласно информации поллстеров, жители занятой российскими войсками части Запорожской области готовы поддержать присоединение к РФ.

В Бердянске 6 сентября в результате взрыва был ранен комендант города Артем Бардин. Сообщения о его смерти оказались ложными, однако он находится в тяжелом состоянии.

Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля этого года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала операции Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход только на основе российских официальных источников.