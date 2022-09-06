В администрации Запорожья опровергли сообщение о гибели коменданта Бердянска

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг информацию о гибели коменданта Бердянска. Артем Бардин находится в тяжелом состоянии, однако врачи продолжают бороться за его жизнь, добавил он.

«Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив», — говорится в сообщении.

Сегодня в Бердянске, неподалеку от администрации, произошел взрыв. Позднее подтвердилось, что был взорван автомобиль коменданта города, сам он был доставлен в больницу.