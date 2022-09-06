В занятом российскими войсками Бердянске прогремел взрыв

У здания мэрии города Бердянска сегодня прогремел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал пророссийского Главного управления Министерства внутренних дел по Запорожской области.

«Взрыв прогремел у здания администрации в Бердянске. Подробности уточняются», — отмечается в сообщении.

Город Бердянск контролируется российскими войсками начиная с 28 февраля. Специальная военная операция на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, началась 24 февраля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пророссийские власти Запорожья рассказали, что город Энергодар обесточен после обстрела.