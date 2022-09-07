Член ВГА Запорожья Рогов заявил о взрывах в Мелитополе и Бердянске

Сегодня вечером в занятых российскими войсками украинских городах Мелитополе и Бердянске прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Сначала чиновник написал о взрывах в Мелитополе, позднее уточнив, что всего жители города слышали пять взрывов. «Предварительно — работа ПВО. Подробности позже», — пояснил он.

Затем Рогов рассказал о «работе ПВО» и в Бердянске. По его данным, противовоздушная оборона «отработала» по ударному БПЛА Вооруженных сил Украины.

Украинская сторона регулярно использует беспилотники для ударов по занятым российскими войсками территориям, а также по Крыму, присоединения которого к РФ она не признает. Применяются дроны и при атаках на другие приграничные российские регионы.