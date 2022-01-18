В Марий Эл впервые выявили случаи заражения «омикроном»

Первые три случая инфицирования новым вариантом коронавируса «омикрон» выявили в Марий Эл, сообщила РИА Новости пресс-служба Управления Роспотребнадзора республики.

Отмечается, что омикрон-штамм обнаружили у невакцинированных жителей Йошкар-Олы. Сейчас пациенты и все контактировавшие с ними изолированы, медицинское наблюдение продолжается. Коронавирус у всех протекает в легкой форме.

«Все трое пострадавших – жители Йошкар-Олы старше 50 лет, не привитые против новой коронавирусной инфекции. Заболевание у них протекает по типу ОРВИ», – говорится в сообщении ведомства.

Сегодня на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 42 регионах страны выявлено 1 682 случая заражения «омикроном», который является более заразным, чем все его предшественники.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.