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В Мамадыше провели автопробег в поддержку военных и передали мотоцикл на СВО
В Мамадыше прошел массовый автомотопробег «Своих не бросаем!» в поддержку российских военных. По центральным улицам города с флагами страны, республики и района проехали более 30 мотоциклистов и питбайкеров, а также колонна из десятка машин. Среди участников были не только горожане, но и гости из соседних районов. Ключевым моментом стала передача мотоцикла для отправки в зону СВО.
«От Рыся» — написано на мотоцикле, его специально для солдат приобрел Ильнур Фалаяхутдинов. Его сын Руслан Фаляхутдинов был участником специальной военной операции. В ноябре прошлого года штурмовой отряд, в составе которого входил и Рысь, пошел в наступление.
Руслан, будучи сапером, впереди на 500 метров от товарищей-пехотинцев расчищал им путь. Именно в этот момент он был ранен осколками снаряда, но всё равно продолжал идти вперед. В результате взрыва второго снаряда татарстанец погиб.
На этом и еще более чем на 30 мотоциклах и питбайках, а также на машинах участники пробега проехали по самым оживленным улицам Мамадыша. Остановились они у Вечного огня. Участники акции возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне и специальной военной операции.
Участников автомотопробега на улицах города приветствовали водители и пешеходы. Встречные автомобили сигналили, стремясь таким образом показать единство и сплоченность.
Колонна доехала до сквера «Яшьлек». Там была организована выставка, где каждый желающий мог ознакомиться с транспортными средствами и сделать памятные фото.
С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).
Материал подготовлен при участии Гулины Гильмуллиной.
Фото предоставлены Гулиной Гильмуллиной.
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