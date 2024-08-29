Подарки семьям бойцов СВО, Иркэ и Дима Билан: как татарстанцы отметят День республики

Программа в Казани 30 августа стартует в 10 часов в экстрим-парке «Урам». Здесь будет проходить одноименный шестой фестиваль уличных культур

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Братья Грим», мотофестиваль и открытие детского парка в Казани

Программа в Казани 30 августа стартует в 10 часов в экстрим-парке «Урам». Здесь будет проходить одноименный шестой фестиваль уличных культур.

На территории Казанского Кремля в это же время начнется фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест» с участием исполнителей татарской эстрады, а также резидентов лейбла Yummy music. Под стенами Кремля развернется масштабная ярмарка самозанятых «Я и есть Татарстан», организованная Министерством экономики РТ. На площадке будет представлена разнообразная продукция со всей республики.

На площади перед театром Камала в 11 часов соберутся более тысячи гармонистов со всей республики — здесь пройдет народный праздник «Уйнагыз, гармуннар!». В 13 часов на этой же площадке начнется гала-концерт фестиваля работающей молодежи «Безнең заман».

На площади перед театром Камала в 11 часов соберутся более тысячи гармонистов со всей республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На набережной озера Кабан с 12 часов пройдет целый ряд мероприятий: фестиваль народного костюма «Милли кием», концерт, ярмарка, презентация книги об озере Кабан, лекции и экскурсии.

На пешеходной улице Каюма Насыри в 13 часов откроется фестиваль «Казан сөлгесе» с участием более 500 певцов и танцоров народного жанра.

На Казанском ипподроме в 14 часов начнется конно-спортивный праздник, в программе которого скачки и концертная программа мастеров искусств.

В День города и республики в Казани откроют новый детский парк «Елмай» — самое масштабное открытое пространство для детей в Татарстане. В новом парке 30 августа программу представят резиденты творческого движения «Эйбэт» и «Архидети», в кафе пройдут кулинарные мастер-классы, откроется детский книжный магазин.

В День города и республики в Казани откроют новый детский парк «Елмай» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо этого, праздничные мероприятия традиционно пройдут в парке имени Горького. Там запланировали легкоатлетический кросс, турнир по шахматам, соревнования по баскетболу, мини-футболу и открытый урок по йоге.

На площади перед Дворцом земледельцев в 19.30 откроется оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». На сцене в том числе выступит солистка Мариинского театра Мария Баракова.

На противоположном берегу у Центра семьи «Казан» в 10.30 зарегистрируют брак 45 пар со всех районов республики, а в 13 часов стартует мотофестиваль «Два Кремля» с участием рэпера ST.

В эти дни в Казани проходит съезд диксилендов (ансамбли, исполняющие стилевую разновидность традиционного джаза, возникшую в начале XX века, – прим. Т-и) и этно-джазовых ансамблей из стран БРИКС. В нем участвуют 22 коллектива, среди них участники из Индии, Эфиопии, Нигерии, Бразилии, Китая, Ирана, Кубы и Турции.

30 августа пройдут выступления джазовых музыкантов в парке «Крылья Советов», Горкинско-Ометьевском лесу и парке Урицкого.

В 17.30 состоится самая ожидаемая часть праздника — на главной сцене у «Чаши» начнется концерт, на котором выступит джазовый Сводный международный оркестр БРИКС, артисты Казанской городской филармонии, участники фестиваля «Станция МИР», певица Фаузия и казанская исполнительница «Дышать».

А на десерт для казанцев и гостей столицы Татарстана подготовили выступление известного российского певца Димы Билана. Хедлайнером вечера также станет группа «Братья Грим».

В 17.30 состоится самая ожидаемая часть праздника — на главной сцене у «Чаши» начнется концерт Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В празднике примут участие Герои России

Отметим, в День города и республики особое внимание уделят ветеранам СВО, членам семей бойцов. Такое поручение на совещании в Доме Правительства РТ дал Рустам Минниханов.

По словам Раиса Татарстана, в главный праздник региона они должны ощутить поддержку от республики.

В празднике примут участие Герои России. Днем на площадке Центра семьи «Казань» состоится патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «Вступай в Армию Победы». В мероприятии примет участие Герой Российской Федерации Рустам Сайфуллин.

А Герой Российской Федерации Айнур Сафиуллин вручит паспорта юным казанцам.

Выставка цветов «Акварель-2024» и скачки в Челнах

К празднику все семьи участников спецоперации в Набережных Челнах получат подарки от мэра города Наиля Магдеева. А официальные торжества по случаю Дня республики состоятся во всех трех районах города.

В 10 часов на проспекте Хасана Туфана откроется выставка объемных цветочных композиций «Акварель-2024», пройдет Всероссийский фестиваль народно-художественных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Там же жители города смогут приобрести цветочно-декоративные растения.

В 11 часов на территории городского ипподрома начнутся состязания по курешу. В соревнованиях примут участие юноши, среди которых определится абсолютный батыр. Также пройдут конно-спортивные соревнования (скачки) и определится сильнейший в конкурсе конкур по мощности прыжка.

В это же время жители смогут насладиться концертно-развлекательной программой от Дома Дружбы народов «Родник». Творческие коллективы и общины представят концертную программу «Главное богатство Татарстана — дружба народов».

29 и 30 августа на набережной Фикрята Табеева и парке «Прибрежный» состоятся соревнования по лыжероллерам и легкоатлетическому кроссу, посвященные Дню республики.

На бульваре Энтузиастов челнинцы и гости города смогут увидеть выставку репродукций «Мой Татарстан». В экспозиции будут представлены произведения, раскрывающие стилистическое и жанровое многообразие татарского изобразительного искусства ведущих художников республики. Челнинцы смогут полюбоваться пейзажными зарисовками города, сценами ударной стройки КАМАЗа, работами, отображающими традиции и обычаи народов Татарстана, воспевающими красоту родной природы.

Для всех желающих Набережночелнинская картинная галерея имени Гульсабиры Хакимовой проведет экскурсии «Древо жизни Ильдара Ханова».

Для самых маленьких челнинцев будет организован конкурс рисунков на асфальте «Мой Татарстан». Вместе с родителями ребята разрисуют асфальт яркими рисунками на тему родного дома, республики. За активное участие в конкурсе дети будут поощрены сладкими подарками.

Для всех желающих запечатлеть праздник будет работать фотозона с национальной символикой и праздничной атрибутикой. Также Картинная галерея проведет викторину «История моего края», которая проверит знания гостей праздника об истории Татарстана, его обычаях, культуре, коренных народностях и известных личностях республики. Самых эрудированных ждут поощрительные призы.

С 12 часов на Шишкинском бульваре жителей и гостей города ждет музыкальное событие — концерт Филармонического эстрадно-джазового оркестра «Визит» — «Мой город, моя республика». Гости мероприятия смогут послушать оркестровое звучание джазовой музыки, переплетающейся с народными мотивами Татарстана.

В это же время на Набережной имени Габдуллы Тукая поселка ГЭС начнется концертная программа «Пою тебе, мой Татарстан!» от артистов Дворца культуры «Энергетик». Для гостей мероприятия также будут организованы выставки и мастер-классы от историко-краеведческого музея и Централизованной библиотечной системы.

В 16 часов в парке Победы пройдет праздничная программа «Прекрасен ты — мой Татарстан!». На концерте всех ждет насыщенная и разнообразная концертная программа от творческих коллективов Молодежного центра «Шатлык» и активной творческой молодежи города. Со сцены прозвучат стихи, танцы и песни о родном крае, его красивой природе.

Центром притяжения в этот день станет майдан парка «Прибрежный». С 13 часов перед майданом пройдет концерт «С днем рождения, республика!» и церемония награждения участников фестиваля цветов.

В 17 часов жителей и гостей города приглашают увидеть театрализованную программу «Горжусь тобой, республика моя!» с участием творческих коллективов, спортивных объединений, учащихся общеобразовательных школ.

Хедлайнерами праздника станут заслуженный артист Республики Татарстан Ришат Тухватуллин и артист L’One – Леван Горозия. В финале вечера состоится дискотека от радиостанции «Авторадио Набережные Челны» и DMC Максима Лаврушкина из Санкт-Петербурга.

Книжный фестиваль и концерт кавер-группы Yarat в Нижнекамске

Изюминкой празднования Дня республики в Нижнекамске станет проведение Камского книжного фестиваля, который пройдет в два последних летних дня — 30 и 31 августа.

Основные мероприятия фестиваля развернутся в сквере Лемаева, театральном комплексе «Джалиль», Центре инициатив «Ковёр» и на других городских площадках. Начало в 11 часов.

В программе фестиваля: книжная ярмарка с книгами более 50 издательств; лекции о достижениях человека в космосе, архитектуре и современном искусстве; дискуссии об актуальных вопросах времени; презентации новых изданий и многое другое.

Отдельно пройдет детская программа с мастер-классами от проекта «Смена Дети» и иллюстраторской лабораторией. Также запланирована выставка советской графики, созданная совместно с проектом «О-картинки», и путешествующая лаборатория для подростков «Бюро находок».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, День республики и города украсят праздники во дворах. Помимо этого, ожидается открытие площадок, отремонтированных по программе Раиса РТ «Наш двор». На праздниках двора традиционно будут организованы мастер-классы, концертные выступления, ярмарки. Соседи устроят дружеские посиделки за чашкой чая и угостятся выпечкой.

В 18 часов в парке «Семья» для нижнекамцев и гостей города начнется выступление кавер-группы Yarat и творческого союза «Шанс» в рамках проекта «Культурная среда».

В поддержку бойцов спецоперации в городских общественных пространствах будет организован сбор гуманитарной помощи «Караван победы». Администрация города и района призывает присоединиться к благому делу всех неравнодушных горожан.

Патриотический концерт артистов и Иркэ в Менделеевске

Патриотизмом в этот день будет овеян праздник в Менделеевске. Начнется День республики в 10 часов утра с волейбола на площадке Дворца спорта «Батыр». В это же время во дворе школы № 1 пройдут праздничные забеги «Папа, мама, я — спортивная семья».

Параллельно, с 10 часов, для всех желающих в Химико-технологическом лицее №3 начнется викторина «С днем рождения, республика» и семейный праздник «Быстрее, выше, сильнее».

Хедлайнером концерта в Менделеевске станет жена бойца СВО, заслуженная артистка Татарстана Иркэ Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

На стадионе поселка развернется концертная программа «Мой город — моя республика», а в куполе «Атмосфера» состоится показ для любителей кино «Мой любимый чемпион». В парке арт-пространства будут организованы настольный теннис и другие настольные игры.

В 13 часов в парке «Дружба» откроется выставка «Праздник цветов».

В 14 часов на площади ДК им. С. Гассара начнут работу игровые площадки и ГТО, куб с дронами, мастер-классы.

В 15.30 на «Аллее славы» высадят деревья, а в 16 часов запланировано открытие мемориальных досок воинам СВО на Мемориальном комплексе памяти воинов Афганской и Чеченской воин.

В 17 часов всех жителей и гостей города приглашают на площадь ДК им. С. Гассара, где на главной сцене состоится патриотический концерт. Участие в нем примут артисты района, а хедлайнером станет жена бойца СВО, заслуженная артистка Татарстана Иркэ. Завершение праздника намечено на 20 часов.

Выступления яхтсменов и судомоделистов в Зеленодольске

Праздник в Зеленодольске начнется в 9 часов на футбольном поле КСК «Авангард» с утренней зарядки. А с 13 часов стартует семейный фестиваль «Все мы можем всё!», который продлится до 17 часов.

В 13 часов на городском озере на сцене «Ракушка» запланирован концерт детских коллективов, литературные квесты, художественные акции, а также показательные выступления яхтсменов и судомоделистов.

На стадионе «Комсомолец» с 14 до 17 часов будет проходить турнир по футболу «Кубок Дружбы».

В парке «Березовая роща» с 16 до 18 часов зеленодольцев ждут на концертную программу, мастер-классы, квесты, после чего начнется танцевальная программа «Ретроритмы».

На главной сцене в парке «Авангард» в 18 часов состоится торжественное открытие праздника и концертной программы. Хедлайнер праздника — российская певица и автор песен Ольга Серябкина. Завершение праздника намечено на 22 часа.

Барабанное шоу «Ноу-Хау» в Елабуге и ярмарка народных промыслов в Альметьевске

Елабужан и гостей города приглашают на Шишкинские пруды, чтобы встретить праздник и посмотреть концертную программу. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района, 30 августа пройдут праздники двора, также намечено открытие обновленной школы после капитального ремонта.

В 18 часов на стадионе «Молодежный» начнут выступать коллективы Елабужского района. Помимо местных артистов своими номерами зрителей порадует московская кавер-группа Grammy. Солистка коллектива – Александра Белякова, выдающаяся участница проекта «Голос-2013» на Первом канале.

В 19.30 состоится барабанное шоу «Ноу-Хау». В 20 часов на сцену выйдет популярная российская поп-группа «Винтаж». Музыканты исполнят свои хиты из «нулевых».

Празднование в Альметьевске пройдет на четырех городских площадках. В 11 часов начнется спортивно-развлекательная программа «Вместе с Орлятами» у ЦДЮТ.

Также в 11 часов откроется выставка авторской куклы «Сны чародея XXI века» в Альметьевской картинной галерее.

В 12 часов начнется программа у Молодежного центра. Здесь запланирован концерт, вручение первых паспортов подросткам и портфелей будущим первоклассникам. Гостей праздника ждут первенство по шашкам, интерактивы, мастер-классы и ярмарка народных промыслов.

В 19 часов начнется праздничный концерт в городском парке. В нем примет участие заслуженный артист Татарстана Винарис Ильегет.

Караоке-пати и кинопоказ под открытым небом в Бугульме

В Бугульме организаторы обещают много активностей: мастер-классы, выставки и ярмарки, будут работать интерактивные площадки.

В пятницу для гостей праздника откроются двери музея Ярослава Гашека и Бугульминского краеведческого музея. В культурных учреждениях начнут работу семейная выставка работ живописи художницы из Казани Ларисы Булюхиной «Цветы в картинах воспеваю» и мини-выставка «Посвящаю, мой город, тебе». Детская школа искусств представит выставку работ обучающихся и преподавателей художественного отделения «Родной мой край».

Основные праздничные мероприятия начнутся 30 августа в 11 часов в парке культуры и отдыха. Бугульминцев и гостей города приглашают на семейный фестиваль «Парад колясок – 2024».

В 16 часов в сквере у фонтанов пройдет открытый микрофон «О родном крае с любовью...». Далее, в 17 часов, намечена концертная программа «Мелодии родного края», где выступят воспитанники и преподаватели Детской школы искусств.

Фото: пресс-служба Бугульминского района

В 18 часов на площади у Дома техники запланировано караоке-пати «Поем все вместе». В это же время в парке культуры и отдыха начнется концертная программа «Цвети, мой Татарстан!». Здесь же развернется ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, будут организованы мастер-классы.

В 19.30 горожане и гости Бугульмы смогут присоединиться к просмотру художественного фильма «Тарлан» (12+), снятого по мотивам рассказа «Алмачуар» татарского писателя Галимджана Ибрагимова. Показ пройдет под открытым небом в парке культуры и отдыха.