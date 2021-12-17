В Малайзии отменили все новогодние мероприятия из-за «омикрона»

Все массовые новогодние мероприятия в Малайзии отменяются из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Накануне в стране ранее выявили два случая заражения новой мутацией Covid-19.

«Организация масштабных новогодних праздников запрещена, вместе с тем небольшие мероприятия могут проводиться при условии прохождения их участниками тестирования на Covid-19», — отметили в малазийском Минздраве.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

На сегодняшний день эта мутация коронавируса была выявлена во многих странах, в том числе и в России.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что новая разновидность коронавируса выявлена у 16 россиян, прибывших из ЮАР. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все заболевшие «омикроном» находятся в удовлетворительном состоянии.