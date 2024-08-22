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Политика 22 августа 2024 16:10

В МАГАТЭ подтвердили приезд Гросси на Курскую АЭС на следующей неделе

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Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что визит гендиректора организации Рафаэля Гросси на Курскую АЭС состоится на следующей неделе. Об этом передает РИА Новости.

«Мы можем подтвердить, что это будет на следующей неделе», — сказали в пресс-службе МАГАТЭ, отвечая на соответствующий вопрос.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ в связи с провокациями киевского режима в отношении Запорожской и Курской АЭС.

На сегодняшнем совещании по ситуации в приграничных регионах России Президент Владимир Путин сообщил, что ВСУ пытались ночью нанести удары по Курской АЭС и МАГАТЭ об этом проинформировано.

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