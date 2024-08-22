Путин заявил о попытках ВСУ атаковать Курскую АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ночью нанести удары по Курской АЭС. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах РФ. Российский лидер выразил надежду, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пришлет специалистов для оценки ситуации на станции.

«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации», – сказал он.

В Курской области с 6 августа идут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции (КТО)

Согласно данным Минобороны России, за прошедшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, двадцать боевых бронированных машин, а также одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – заявили в оборонном ведомстве.