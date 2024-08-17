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МИД России: Киев приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим приступил к подготовке нападения на Курскую АЭС, и призвала международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, выступить с осуждением готовящихся украинскими властями провокационных акций. Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
Дипломат подчеркнула, что соответствующие организации должны осудить действия киевского режима, чтобы не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, поскольку результатом таких провокаций со стороны Украины может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.
«Такие действия Киева создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, сформулированные главой агентства Рафаэлем Гросси в 2022 году», – продолжила Захарова.
Она отметила, что международное сообщество должно понимать, какую опасность для континента представляет неонацистский киевский режим.
Ранее член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет также призвал Совбез ООН созвать экстренное заседание для того, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС.
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