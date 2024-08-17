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В Госдуме призвали СБ ООН не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС
Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет призвал Совбез ООН созвать экстренное заседание для того, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС. Об этом передает РИА Новости.
Ранее агентство сообщало, что украинские военные намерены применить при атаке на две электростанции заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. Они хотят обстрелять места хранения отработавшего ядерного топлива — эти заряды уже завезены в Желтые Воды Днепропетровской области Украины.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев утверждает, что атаку курируют спецслужбы западных стран, в основном Великобритании. В Сумы и Запорожье, находящиеся под контролем ВСУ, съехались большое количество западных журналистов.
«Призываю Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС», — заявил Шеремет, отметив, что из-за обезумевшего киевского режима мир на грани ядерной катастрофы. Он подчеркнул, что провокация украинских нацистов аукнется для всей Евразии.
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