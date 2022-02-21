В ЛНР заявили о том, что обстановка в Донбассе продолжает обостряться

Ситуация у линии соприкосновения с украинскими территориями в Донбассе в продолжает накаляться, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Он отметил, что звуки взрывов раздаются каждый день, а власти Украины применяют запрещенное вооружение.

«Обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. Запрещенное вооружение применяется повсеместно. Ежедневно на территории республики разрываются снаряды крупнокалиберной украинской артиллерии», – сказал Филипоненко.

18 февраля глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал жителей Луганска эвакуироваться на территорию России. Многие регионы России выразили готовность принять беженцев на своей территории. Так, в субботу Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству РТ подготовить все необходимое для приема прибывших из ДНР и ЛНР.

По поручению Президента России Владимира Путина беженцы могут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Подать заявления на выплаты они смогут прямо на границе.