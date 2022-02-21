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Ру Тат
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Общество
21 февраля 2022  10:08

Беженцы из Донбасса могут подать заявления на выплаты прямо на границе

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Жители ДНР и ЛНР, эвакуирующиеся в Россию, смогут подать заявление на выплату в 10 тыс. рублей прямо на границе. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области сообщает ТАСС.

«Для ускорения оформления документов памятки и бланки заявлений на выплаты переданы на пункты пропуска на границе», — отмечается в сообщения.

Средства выплачиваются прибывающим в Россию по поручению Президента РФ Владимира Путина. Выплата распространяется также на тех, кто уже находится на территории Ростовской области и других регионов, принимающих беженцев.

#беженцы #днр и лнр
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