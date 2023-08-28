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В ЛНР прошел пробный запуск нового водозабора
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин осуществил в ЛНР пробный запуск нового водозабора, который улучшит водоснабжение более 100 тыс. жителей. Об этом сообщается в телеграм-канале федерального ведомства.
Объект с нуля, вместо разрушенного в результате боевых действий в 2022 году, возвели специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России.
«Поздравляю всех с завершением первого этапа строительства водозаборного сооружения. Это важное событие не только для ЛНР и отдельных населенных пунктов, но и для всех четырех новых регионов», — сказал Файзуллин.
Он отметил, что на сегодняшний день в новых регионах России работают более 42 тыс. строителей.
Общестроительная готовность водозабора составляет 70%, что позволяет запустить его для проведения пуско-наладочных работ. С этого объекта начинается восстановление всей проектной схемы водоснабжения, ранее функционирующей в ЛНР.
Ранее сообщалось, что благодаря Татарстану в Лисичанске откроют новую школу с творческой площадкой.
Ирек Файзуллин в 2010-2020 годах занимал должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.
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