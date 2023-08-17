Видео: вице-премьер Татарстана Варакин рассказал о возвращении Лисичанска к жизни

За последние полгода в пережившем военные действия городе Лисичанск специалисты из Татарстана смогли полностью восстановить газовое снабжение. Об этом в интервью корреспонденту «Татар-информа» рассказал вице-премьер РТ Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению города.

«Я с большой гордостью могу сказать, что очень многое изменилось. Полгода назад из коммунальной инфраструктуры вообще ничего не было. Не было ни света, ни воды, ни газа. На сегодня город на сто процентов газифицирован, то есть все жители могут пользоваться благом под названием "газ". На 40 процентов появилась в городе вода, и мы продолжаем эту работу. Мы ставим себе задачу до октября на 80 процентов обеспечить город водой», – рассказал Варакин.

Также вице-премьер РТ рассказал о работах по восстановлению электроснабжения. По словам Варакина, на данный момент соответствующие работы выполнены на 40 процентов.