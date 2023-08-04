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Благодаря Татарстану в Лисичанске откроют новую школу с творческой площадкой
Татарстан подарит лисичанским детям уникальную школу с творческой площадкой.
Отмечается, что третий этаж учреждения будет предназначен исключительно для выпускников: все классы и коридоры будут стилизованы под офисный стиль. Так молодые люди смогут подготовиться к будущей студенческой жизни. Второй этаж обновленной школы будет полностью посвящен патриотической тематике. Благодаря информационным стендам и плакатам дети смогут изучить российскую историю, проводить день самоуправления. Первый этаж станет территорией учащихся начальной школы. Во время перемен они смогут играть в классики и другие игры на специальных площадках.
Кроме того, в отремонтированной школе появится необычная творческая площадка. Здесь будет сцена кукольного театра, где учащиеся смогут ставить спектакли.
Отмечается, что школа будет полностью соответствовать современным требованиям по организации «Безбарьерной среды».
Проект школы нового формата уже реализуется подрядной организацией, специалисты которой являются коренными жителями нового российского города.
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