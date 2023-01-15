Татарстанские специалисты помогают восстановить систему водоснабжения в Лисичанске

В Лисичанске, над которым шефствует Татарстан, татарстанские специалисты помогают восстановить коммунальные системы жизнеобеспечения. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Президента РТ.

«Совместно с местными специалистами „Луганскгаз“ удалось запустить газоснабжение в городе на 95%. Совместно с Военно-строительной компанией ведется замена поврежденных участков водных труб, что позволит восстановить водоснабжение на 30%», — рассказали в пресс-службе.

В сентябре прошлого года между республикой и администрацией города Лисичанска было подписано соглашение о сотрудничестве в целях оказания содействия в восстановлении территории и возвращении к мирной жизни. Специалисты составили дефектные ведомости объектов. На первом этапе планируется восстановить многоквартирные дома и социальные объекты — это восемь школ, 11 детсадов, 13 городских больниц и амбулаторий. На сегодня ведется капремонт Лисичанской центральной городской многопрофильной больницы.

«Работы по кровле завершены, по монтажу оконных конструкций и восстановлению фасада — на стадии завершения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также было частично восстановлено электроснабжение социальных объектов. Проводятся работы по установке и подключению блочно-модульных котельных для пуска отопления в части города. Из Татарстана организована отправка стройматериалов, которые в том числе направляются на текущий ремонт объектов.

Кроме того, из Татарстана была командирована мобильная бригада специалистов, а также направлен мобильный медицинский комплекс с медоборудованием, переданы лекарства и медицинские изделия.

«В настоящее время в Луганске работают педиатры из Татарстана, которые оказывают помощь в проведении диспансеризации детей из Луганской Народной Республики Российской Федерации», — рассказали в пресс-службу Правительства РТ.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов во время встречи с журналистами отметил, что в Лисичанске проводится большая работа по восстановлению города, часть вопросов уже решена.