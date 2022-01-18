В Литве массовые мероприятия разрешили посещать только в респираторах

Жителей Литвы обязали носить респираторы на всех массовых мероприятиях. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Организаторы должны строго обеспечивать контроль за использованием респираторов на всем закрытом пространстве мероприятия и отказывать в обслуживании людям без них.

В Литве в декабре были впервые обнаружены два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон».

Вариант B.1.1.529 с 32 мутациями впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон».

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.