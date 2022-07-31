В Латвии призвали ЕС прекратить выдачу туристических виз россиянам

Страны Европейского Союза должны перестать выдавать визы российским гражданам. Об этом заявил в своем Twitter’е министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для [российских] граждан», — написал латвийский политик.

Ранее, 24 июля, Ринкевичс рассказал в микроблоге, что подобная инициатива уже обсуждалась на уровне Евросоюза, однако достичь «общей позиции» тогда не удалось.

Кроме того, 29 июля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил с соответствующим предложением в эфире Vikerraadio. Он сослался на то, что граждане РФ всё равно попадают в страну по визам других государств, хотя сама Эстония прекратила выдавать визы.

Министр по делам беженцев Бельгии Сэмми Махди и Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также предлагали отказаться от выдачи виз россиянам, но в Еврокомиссии исключили такую возможность. В российском представительстве Евросоюза заверили, что такая инициатива в ЕС не обсуждается, отмечает РБК.

До этого главные парламентские партии Финляндии согласились с идеей прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за специальной военной операции на Украине. В Кремле пообещали «крайне негативную» реакцию на такой шаг.