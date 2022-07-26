Песков отреагировал на возможный отказ Финляндии выдавать визы россиянам

Власти России рассчитывают, что Финляндия не станет отменять выдачу виз гражданам РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. Пока какого-то применения в прикладном плане это решение не нашло, будем надеяться, что и не найдет», — заметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что подобные решения неминуемо вызовут ответную реакцию и контрмеры со стороны России.

Ранее главные парламентские партии Финляндии согласились с идеей прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за конфликта на Украине.

Отношения стран Запада с Россией резко ухудшились из-за специальной военной операции, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.