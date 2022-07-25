Ведущие партии Финляндии выступили за запрет выдачи туристических виз россиянам

Главные парламентские партии Финляндии согласились с идеей прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает STT.

Согласно информации агентства, инициативу готовы поддержать Социал-демократическая партия Финляндии, Национальная коалиционная партия, «Истинные финны» и «Финляндский центр».

Как заявили в Национальной коалиционной партии, запрет на визы для граждан России «не будет распространяться на медицинское лечение, на лиц, владеющих недвижимостью в Финляндии, а также на посещение близких родственников».

Зампред партии Юкка Копра считает, что нынешняя ситуация ослабляет действие санкций Евросоюза против РФ и противоречит их целям, передает ТАСС.

Ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса, были отменены в Финляндии 1 июля. С этого дня страна начала принимать заявления на получение визы от всех категорий граждан РФ.

Напомним, что Финляндия начала ужесточать санкции против России, связанные с проведением спецоперации на Украине. Так, физлицам уже запретили ввозить нефтепродукты в канистрах и прочих емкостях, затем ограничения коснулись и крепкого алкоголя. Также страна ограничила возможность покупки земельных участков для россиян.

Кроме того, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В беседе с финским лидером Саули Ниинисте Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционного нейтралитета может стать большой ошибкой для обеих стран-кандидатов.