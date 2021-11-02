В Лаишевском районе РТ в переписи населения приняли участие 73% жителей

В Лаишевском районе Татарстана во Всероссийской переписи населения приняли участие более 73% жителей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Лаишевского района РТ.

К переписи населения присоединился и глава района Ильдус Зарипов.

«Это обязательная процедура для каждого жителя нашего района, республики и страны в целом. На основании наших данных будет формироваться программа социально-экономического развития страны. В частности, перепись позволит повысить качество прогнозов реализации тех или иных национальных проектов. Поэтому прошу отнестись к этому вопросу с максимальной ответственностью», — подчеркнул глава Лаишевского района.

Традиционно переписаться можно одним из трех способов: дождаться переписчика у себя дома, дойти до ближайшего стационарного переписного участка или пройти перепись самостоятельно на портале госуслуг РФ — сделать это можно будет с телефона, планшета или компьютера.

«В Лаишевском районе перепись можно пройти на 12 переписных пунктах. Переписаться можно в Лаишево — исполкоме города и МФЦ; спортивной школе деревни Старая Пристань; исполкоме поселения Поселка совхоза имени 25 Октября и исполкоме села Столбище; сельском доме культуры села Сокуры; спортшколе Усад, исполкомах поселения Габишева, Ковалей, Нармонки, Дятлова и селе Чирпы. С началом антиковидных ограничений ход Всероссийской переписи населения и график работы переписчиков не изменится, но меры безопасности усилены», — уточнил источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в переписи населения. Кроме того, в переписной кампании приняли участие Президент России Владимир Путин и Премьер-министр страны Михаил Мишустин.