В Лаишевском районе отремонтируют 4 территории по проекту «Наш двор» за 40 млн рублей

В этом году по республиканской программе «Наш двор» в Лаишевском районе запланировано благоустройство в четырех дворовых территориях. На эти цели направлено 40,5 млн рублей, уточнили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Программа предусматривает обустройство участков в селах Никольское (улица Школьной, дом 6) и Атабаево (улица Комсомольская, дом 32).

В городе Лаишево будут отремонтированы два двора. Один из них расположен на улице Комсомольская, дом 2а и включает 4 дома, второй — на улице Первомайской, дом 47а.

В рамках программы «Наш двор» будет выполнено обустройство дорог, тротуаров, парковочных мест, установка опор уличного освещения и создание детских площадок. Основная цель программы заключается в комплексном благоустройстве и создании комфортных и безопасных дворов по всей республике.

В 2023 году в районе было обновлено 9 дворов на сумму 34,1 млн рублей — в Песчаных Ковалях, Габишево, Нармонке, Лаишево.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что программа «Наш двор» в этом году охватит более 250 тыс. жителей Татарстана. Также в Минстрое РТ объяснили увеличение финансирования программы «Наш двор» до 10 млрд рублей.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет облагорожено около 7 тыс. дворов.