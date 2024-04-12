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В Лаишевском районе отремонтируют 4 территории по проекту «Наш двор» за 40 млн рублей
В этом году по республиканской программе «Наш двор» в Лаишевском районе запланировано благоустройство в четырех дворовых территориях. На эти цели направлено 40,5 млн рублей, уточнили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Программа предусматривает обустройство участков в селах Никольское (улица Школьной, дом 6) и Атабаево (улица Комсомольская, дом 32).
В городе Лаишево будут отремонтированы два двора. Один из них расположен на улице Комсомольская, дом 2а и включает 4 дома, второй — на улице Первомайской, дом 47а.
В рамках программы «Наш двор» будет выполнено обустройство дорог, тротуаров, парковочных мест, установка опор уличного освещения и создание детских площадок. Основная цель программы заключается в комплексном благоустройстве и создании комфортных и безопасных дворов по всей республике.
В 2023 году в районе было обновлено 9 дворов на сумму 34,1 млн рублей — в Песчаных Ковалях, Габишево, Нармонке, Лаишево.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что программа «Наш двор» в этом году охватит более 250 тыс. жителей Татарстана. Также в Минстрое РТ объяснили увеличение финансирования программы «Наш двор» до 10 млрд рублей.
Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет облагорожено около 7 тыс. дворов.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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