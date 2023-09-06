Приемка территорий по проекту «Наш двор» в Лаишевском районе прошла без замечаний

В Лаишевском районе Татарстана состоялся комиссионный объезд придомовых территорий, благоустроенных по республиканской программе «Наш двор».

В состав комиссии вошли руководитель исполкома Лаишевского района Азат Нурмухаметов, представитель Института развития городов РТ, куратор по Лаишевскому району Булат Сабиров, представитель Главтатдортранса РТ Альберт Файзыханов и специалисты подрядных организаций.

Приемка территорий прошла успешно. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, без единого замечания.

В этом году в районе обновлено 9 дворов на сумму 34,1 млн рублей — в Песчаных Ковалях, Габишево, Нармонке, Лаишево.

Из денежных средств на дорожные работы было направлено более 25,6 млн рублей, на установку малых архитектурных форм и освещение — более 8,5 млн рублей. В рамках дорожных работ асфальтом покрыто 7,3 тыс. квадратных метров территории.

Специалисты также обновили дороги и тротуары, наружное освещение, установили скамейки и урны, бельевые сушилки, смонтировали площадки детского и спортивного оборудования с покрытием площадок песчано-гравийной смесью, выполнили работы по частичному озеленению, оборудовали площадки для сбора ТКО.

Все работы были проведены в срок. Всего в рамках программы «Наш двор» в Лаишевском районе благоустроено 96 дворов.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис РТ Рустам Минниханов. За время ее работы в республике будет благоустроено около 7 тыс. объектов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что программа «Наш двор» в этом году охватит более 250 тыс. жителей Татарстана.