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Общество 23 июля 2024 16:02

В Лаишевском районе началось строительство новой двухэтажной мечети

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В Лаишевском районе началось строительство новой двухэтажной мечети

В селе Державино Лаишевского района Татарстана приступили к строительству новой двухэтажной мечети. Общая площадь объекта составит 250 квадратных метров, вместимость — до 170 человек, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района РТ.

Планируется, что на первом этаже будет расположена молельная комната для мужчин площадью 60 квадратных метров, а на цокольном этаже — молельная для женщин с такой же площадью.

Для удобства прихожан будут оборудованы отдельные комнаты для совершения омовений перед молитвой. Также в мечети планируется сделать зал для проведения обрядов, связанных с похоронами.

Финансирование строительства осуществляется на средства местных жителей. За прошлый год было собрано 3,6 млн рублей.

Напомним, что зимой этого года Раис РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник Минтимер Шаймиев приняли участие в открытии Белой мечети «Зайнаб» в Лаишево. В Сокурах также ведется строительство мечети.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

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