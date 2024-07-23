В Лаишевском районе началось строительство новой двухэтажной мечети

В селе Державино Лаишевского района Татарстана приступили к строительству новой двухэтажной мечети. Общая площадь объекта составит 250 квадратных метров, вместимость — до 170 человек, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района РТ.

Планируется, что на первом этаже будет расположена молельная комната для мужчин площадью 60 квадратных метров, а на цокольном этаже — молельная для женщин с такой же площадью.

Для удобства прихожан будут оборудованы отдельные комнаты для совершения омовений перед молитвой. Также в мечети планируется сделать зал для проведения обрядов, связанных с похоронами.

Финансирование строительства осуществляется на средства местных жителей. За прошлый год было собрано 3,6 млн рублей.

Напомним, что зимой этого года Раис РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник Минтимер Шаймиев приняли участие в открытии Белой мечети «Зайнаб» в Лаишево. В Сокурах также ведется строительство мечети.