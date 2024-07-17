Хазрат о поездке с муфтием Татарстана на СВО: Двое суток пытались уничтожить нашу группу

Фото: © Марат хазрат Марданшин

«Для врага священнослужители — это идеологический враг номер один»

В зону СВО отправилась группа священнослужителей, в числе которых были муфтий Камиль хазрат Самигуллин, его помощник Магомед Хайруллаев, казый, имам-мухтасиб Ютазинскго района Марат хазрат Марданшин и протоиерей Казанской епархии Андрей Зиньков. Для представителей ДУМ РТ эта поездка в зону спецоперации стала третьей по счету с начала этого года.

Первым городом, где религиозные деятели остановились, стал Луганск, затем — Донецк, далее — воинские части на линии боевого соприкосновения. Несмотря на постоянную опасность ударов снарядами и беспилотниками на протяжении всего маршрута, а также попытку противника атаковать татарстанскую делегацию, духовные лидеры выполнили свою миссию и добрались до солдат, чтобы поддержать их и передать гостинцы от мусульман Татарстана.

В тяжелых военных условиях очень важно поддерживать моральный дух бойцов, на передовой им помогает вера. Священнослужители встречались с участниками СВО, наставляли и благословляли, вместе молились.

«Для противника, конечно, священнослужители — это идеологический враг номер один. Вот почему ВСУ переполошились, устроили целую охоту, выслеживали, где мы, даже по приблизительной нашей дислокации. Они понимают, что священнослужители поднимают боевой дух солдат, морально поддерживают. Когда бойцы нас увидели, у них глаза загорелись. Если хочешь искренне помогать нашим ребятам, надо побывать там, на себе ощутить, что это такое — передовая линия фронта. Наша делегация под руководством муфтия хазрата не боялась ничего и не кланялась вражеским прилетам», — говорит собеседник агентства.





По словам Марата хазрата, Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин — один из немногих муфтиев России, кто периодически выезжает в зону СВО, прекрасно понимая все риски.

«Противник отслеживает и пытается уничтожить религиозных деятелей. Ведь он понимает, что приезд священнослужителей (а тем более сразу и христиан, и мусульман) означает, что боевой дух солдат возрастет. У мусульман, видя, что муфтий Татарстана приезжает, у них сразу загораются глаза, поднимается настроение», — подчеркнул священнослужитель.

Группа выполнила запланированную миссию на СВО в полном объеме, несмотря на угрозу смерти. Священнослужители встретились с бойцами трех частей. Это можно сравнить с выполнением боевых задач, которые решают наши воины на передовой.

Фото: © Марат хазрат Марданшин

«Вдруг приходит сообщение, что нас «ожидают» и будут прилеты»

В эту поездку группа поехала по приглашению генерал-майора Кирилла Кулакова. «Мы увидели реальную работу боевого генерала. Про таких говорят: Батя. Он круглые сутки работает, переживает за своих бойцов, а его койка стоит недалеко от солдат», — рассказал о работе генерала Марат хазрат Марданшин.

В первую же ночь татарстанцы столкнулись с прямой угрозой жизни. Часть ночи им пришлось провести в бомбоубежище из-за ракетной тревоги.

«Сегодня наши бойцы на передовой отодвигают зону боевого соприкосновения как можно дальше от мирных городов. И если бы не их героическая работа, то прилеты были бы возможны и во многих городах центральной части России», — рассказал Марданшин.

Фото: © Марат хазрат Марданшин

На второй день пребывания в зоне СВО священнослужители вновь подверглись риску для жизни. Для них в этот день были определены две боевые части, куда они должны были поехать, чтобы встретиться с военнослужащими.

«Мы выехали рано утром, и вдруг приходит сообщение, что нас „ожидают“ и будут прилеты. На подъезде к части нас срочно развернули и увезли в другой батальон. Позже мы узнали со слов командира, что в этот день было „горячо“ сразу же после того, как мы уехали. Командиры потом нам рассказали, что рыскали дроны и были прилеты», — поделился хазрат.

«Режим секретности был максимальный»

По словам священнослужителя, каким-то образом информация о приезде группы религиозных деятелей из Татарстана оказалась у ВСУ.

«Но, несмотря ни на что, мы выполнили то, что запланировали. Мы вернулись в эту часть на третий день нашего пребывания в зоне СВО», — рассказал Марат хазрат Марданшин.

При этом режим секретности татарстанских духовных лидеров был организован на высшем уровне.

«Режим секретности у нас был максимальный. Но их спецслужбы работают, выясняют, отслеживают. И наши спецслужбы показали свой высокий профессионализм — они вовремя перехватили переговоры врагов о том, что они собираются устроить на нас охоту и уничтожить», — подчеркнул собеседник агентства.

Фото: © Марат хазрат Марданшин

Также группа посетила в Донецке одну из боевых частей, где увидела реальную жизнь военнослужащих.

«Эта часть находится на второй линии соприкосновения, туда с передовой выводят бойцов на передислокацию, пополнение, отдых. В полевых условиях оборудованы блиндажи под спортзал, баню, прачечную. И мы посмотрели блиндажи, где живут бойцы. Им создали довольно-таки комфортные условия», — отметил собеседник агентства.

Фото: © Марат хазрат Марданшин

«Мы сидели, читали намаз, когда метрах в 700-800 прозвучали взрывы»

Камиль хазрат пообщался с бойцами и передал подарки от мусульман Татарстана.

«Когда мы читали намаз, метрах в 700-800 прозвучали взрывы. Все равно мы закончили беседу с бойцами, вместе попили чай. Но внезапно прозвучала тревога, прилетел разведывательный беспилотник. И тут нам говорят: „Раз прилетел разведчик, то сейчас полетят дроны“. Время шло на минуты.... Нам сказали срочно эвакуироваться. Нас опять скрытно вывезли, и только чуть отъехали от части, мы увидели взрывы», — поделился впечатлениями хазрат.

Фото: © Марат хазрат Марданшин

Их посадили в машину и срочно вывезли из опасного участка.

«Вот таким вот образом прошла наша поездка. Двое суток ВСУ пытались уничтожить нашу группу. Но в хадисе пророка Мухаммеда сказано: “Знай, что даже если объединится община, чтобы помочь тебе, они не сделают более того, что Аллах предписал тебе и, если объединятся они, чтобы навредить тебе, они не сделают более того, что Аллах предписал тебе”», — подчеркнул Марат хазрат.

«Сплоченность — это очень важно сейчас»

Марат хазрат заверил, что эта поездка не последняя. Он отметил, что наши бойцы различных религий, национальностей плечом к плечу защищают Родину. Точно так же в тылу люди различных наций и вероисповеданий делают все, чтобы оказать помощь нашим бойцам, находящимся в зоне СВО.

«Когда мы были в прошлый раз в зоне СВО, бойцы рассказывали, что государство обеспечивает их питанием и обмундированием. Но им больше необходима моральная, духовная, религиозная поддержка. Поэтому в этот раз мы привезли религиозные книги и халяльные угощения», — сообщил Марданшин.

Во время общения с бойцами они попросили привезти в следующий раз вязаные тюбетейки, чтобы их можно было надеть под шлем, а также теплые галоши, которые можно быстро надеть в слякоть во время обстрела и выскочить из блиндажа. Попросили также мотоциклы, колеса для них и другое. Бойцы составили список, и все необходимое будет передано им в следующие поездки.

«В тылу мусульмане Татарстана в мечетях мухтасибатов организуют сбор гуманитарной помощи. Камиль хазрат руководит отправкой гуманитарного груза. Наш муфтий своим личным примером показывает мусульманам, что сегодня необходимо сплотиться для помощи фронту и для того, чтобы приблизить Победу. Тогда наши ребята — сыновья, мужья, братья быстрее вернутся к своим семьям», — убежден собеседник агентства.

Фото: © Марат хазрат Марданшин

«Когда Родине угрожает опасность, шариат предписывает мусульманину встать на ее защиту»

С каждой поездкой, по словам Марданшина, Луганская Народная Республика становится все более благоустроенной. Восстановление идет быстрыми темпами.

«Но чем ближе к зоне боевых соприкосновений, тем больше разрушений, встречаются воронки от прилетов. На пути в Донецк есть и так называемая дорога смерти, которая наиболее часто обстреливается и подвергается атакам дронов. По ней нам приходилось не раз проезжать», — поделился собеседник агентства.

Марданшин подчеркнул: «Ислам — это религия добра и мира».

«Но, когда твоей Родине угрожает опасность, шариат предписывает мусульманину встать на ее защиту. Это можно сравнить с тем, когда к калитке твоего дома подходит неадекватный сосед с оружием и угрожает твоей семье. Любой мужчина встанет на защиту своей семьи. Вот что сегодня и делают наши ребята на передовой. Это выбор мужчины, выбор мусульманина — защищать свою Родину, семью, ценности, религию», — отметил он.

ДУМ РТ планирует продолжать поездки в зону СВО и собирает средства для доставки гуманитарного груза солдатам из Татарстана. Сделать пожертвование можно по QR-коду.