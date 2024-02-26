Минниханов и Шаймиев приняли участие в открытии мечети «Ак мәчет „Зәйнәб“» в Лаишево

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

В городе Лаишево сегодня торжественно открыли новую мечеть «Ак мәчет „Зәйнәб“» (Белую мечеть «Зайнаб»). Мероприятие прошло с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.

«В эту мечеть вложено очень много труда, денег. Огромное спасибо этим людям. Большое спасибо всем, кто пришел на это торжество. Это не просто мечеть. Здесь есть медресе, созданы все условия. Это место, где мы вместе собираемся, общаемся с Аллахом. Времена неспокойные, но наша страна двигается вперед. Будем все едиными», — обратился к участникам церемонии открытия Рустам Минниханов.

Строительство шло с 2019 года. Культовое сооружение построено при поддержке меценатов: депутата Государственной Думы РФ Ирека Богуславского и депутата Государственного Совета РТ VI созыва, председателя совета директоров группы компаний «Нэфис» Михаила Сыровацкого. Мечеть названа «Зайнаб» в память о матери Ирека Борисовича Богуславского и Михаила Федоровича Сыровацкого.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин напомнил, что с давних времен мечети строились и содержались меценатами.

«Уже скоро наступит месяц Рамадан. Это прекрасно, когда возводятся такие мечети. Если обратим внимание на наши старинные мечети, то они тоже существовали при поддержке состоятельных людей. Голубая мечеть, мечеть Марджани, Апанаевская мечеть. Наши ученые говорили: „Духовенство и купечество, работая в содружестве, принесут много пользы и народу, и стране”», — отметил муфтий.

Имамом Белой мечети «Зайнаб» назначен Алмаз хазрат Мухлисов.

«Радостное событие. Пусть Всевышний примет деяние тех, кто построил эту мечеть. Нас ожидает священный месяц Рамадан, здесь мусульмане будут читать таравих-намазы, также будем проводить здесь ифтары. Самое главное — организуем также обучение основам ислама для тех, кто желает постичь нашу религию. В будущем в этих стенах будут проводиться никахи, имянаречения. Надеемся, что будут приезжать из Казани, чтобы сочетаться никахом в этой мечети», — сказал Алмаз хазрат.

В новой мечети прозвучали суры Корана. Под руководством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина был прочитан намаз.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов рассказал подписчикам о состоявшемся сегодня открытии мечети «Ак мәчет „Зәйнәб“» в центре города Лаишево.

Автор материала — Энже Габдуллина.