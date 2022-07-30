В Лаишевском районе РТ заложили камень в основание будущей мечети

Сегодня в селе Новые Сокуры Лаишевского района Татарстана состоялся Сабантуй в честь закладки камня в основание будущей мечети.

«Это новый комплекс. Помимо мечети, здесь расположится аптека, магазин, фельдшерско-акушерский пункт. Сегодня началось строительство мечети, был залит фундамент. В будущем здесь будет построен православный храм», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь администрации Айгуль Амирова.

Событие состоялось при участии заместителя муфтия по работе с мухтасибатами Равиля Зуферова, начальника отдела по вопросам шариата, казыя Казани Булата Мубаракова, собственника земельных участков Новых Сокуров Ильсура Диярова.

К присутствующим на празднике в честь начала строительства мечети обратился глава района Ильдус Зарипов.

«Сегодня по инициативе нашего предпринимателя, инвестора — Ильсура Диярова производится закладка камня фундамента новой мечети. Это историческое событие для села Сокуры и Лаишевского района. Здесь же в новом жилом комплексе определено место для строительства православного храма. Выражаю огромную благодарность Ильсуру Гумеровичу за всестороннюю поддержку социальных проектов района и сохранение культурных традиций. Искренне верю, что эти добрые начинания станут залогом мира и согласия в нашем районе», — отметил руководитель.

Зарипов подчеркнул, что район, в котором в мире и согласии проживают представители 27 национальностей, богат своей историей, знаменитыми людьми и может служить примером взаимообогащения культур.

«Село Сокуры, где мы сейчас находимся, является родиной великого русского писателя, государственного деятеля и первого министра юстиции Гавриила Романовича Державина. Здесь на средства мецената был восстановлен памятник начала XIX века — Крестовоздвиженская церковь, где венчались родители Державина. Также в Сокурах силами наших предпринимателей отреставрирован памятник деревянного зодчества — Покровская церковь, построенная в 1895 году на средства купца первой гильдии Павла Васильевича Щетинкина», — напомнил глава района.

По состоянию на 2021 год население района составляют 53% русских и 43% татар.

В настоящее время в Лаишевском муниципальном районе действуют 26 православных объектов — храмов и воскресных школ, 23 мечети. На данный момент в районе ведется строительство храма в селе Среднее Девятово, заложен фундамент для храма в поселке имени 25 октября. За последние годы новые религиозные объекты появились в селах Караишево и Тарлаши. В 2020 году по инициативе депутата Госдумы Ирека Богуславского в городе Лаишево началось строительство Белой мечети на 400 мест. Завершение работ ожидается уже в этом году.