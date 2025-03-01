В Лаишево на школьной ярмарке собрали средства для военных СВО

В школе №2 имени Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова в Лаишево прошла масленичная ярмарка. Все вырученные деньги пойдут на помощь российским солдатам, участвующим в спецоперации. Мероприятие объединило сотни человек: учеников, родителей и педагогов.

В пресс-службе Лаишевского района «Татар-информу» отметили, что в ярмарке участвовали только начальные классы – всего восемь паралеллей. Собрали 50 тыс. рублей.

«Сейчас как никогда важно поддерживать наших защитников. Даже небольшая помощь — это вклад в общее дело», – отметили в администрации.

Гостей ждали народные танцы, выступления скоморохов и яркие номера от учеников начальных классов. Ребята не только продавали угощения, но и защищали свои «торговые точки» с творческим азартом.

Ярмарка запомнилась атмосферой единства: смех, музыка и аромат блинов создали настоящий праздник.

«Такие события не просто собирают средства — они укрепляют наше сообщество», — поделилась одна из родительниц.

Школа благодарит всех, кто поддержал акцию, и обещает продолжать помогать военным.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

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