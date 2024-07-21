В лагерях Елабужского района отдохнули более 100 детей бойцов СВО

Летом в детских оздоровительных и в пришкольных лагерях Елабужского района отдохнули 103 ребенка военнослужащих. Какая поддержка оказывается семьям военных, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

В Елабужском районе с момента специальной военной операции в 16 семьях военнослужащих родились дети, от города выдан сертификат на сумму 50 тыс. рублей на покупку товаров для новорожденного и вещи первой необходимости.

В учебном 2024-2025 году в первый класс пойдут 26 детей бойцов, в вузы поступают 17 выпускников, в ссузы – 14.

От района оказывается поддержка: бесплатная юридическая, а также социальная, материальная, информационная помощь. Военнослужащим и их семьям оказывается поддержка в медицинском сопровождении, организованна бесплатная подписка на районную газету.

В Елабужском районе системно ведется работа по оказанию помощи всем участникам специальной военной операции: контрактникам, мобилизованным, добровольцам, а также членам их семей. За каждой семьей военнослужащего закреплен куратор.

Он выезжает в семьи участников специальной военной операции, определяет нуждаемость членов семьи в соцуслугах и социальном сопровождении, рассказывает о дополнительных мерах социальной поддержкиположенных им, о том, где можно при необходимости получить психологическую помощь, помогает в решении бытовых задач.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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