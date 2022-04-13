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Происшествия
13 апреля 2022  16:30

В Курской области со стороны Украины обстрелян пограничный пункт пропуска

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В деревне Гордеевка Курской области обстреляли пункт пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщается на странице администрации Кореневского района в социальной сети «ВКонтакте».

«Час назад был обстрелян огнестрельным оружием пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевка. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены», — утверждается в сообщении.

Уточняется, что жертв и разрушений с российской стороны нет. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что при нападении было использовано стрелковое оружие. 

Еще 11 апреля в регионе был объявлен высокий уровень террористической угрозы. Ранее 9 апреля пограничный пост вблизи Елизаветовки в Глушковском районе со стороны Украины обстреляли минометами.

С 1 апреля силовые структуры в регионе переведены в режим повышенной готовности. Это было сделано после пожара на нефтебазе в Белгороде. По информации Минобороны РФ и Следственного комитета, возгорание стало результатом удара украинских боевых вертолетов. При этом власти Украины не подтвердили эту версию.

#спецоперация на Украине #происшествие #терроризм
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