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Ру Тат
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Политика
14 декабря 2022  22:18

Поселок в Брянской области остался без света после обстрела ВСУ

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Сегодня ВСУ обстреляли горд Клинцы в Белгородской области. Ракеты удалось сбить с помощью систем ПВО, однако их осколки повредили энергоснабжение в поселке Ардонь. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате падения обломков ракет, сбитых ПВО, повреждено энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. Как только аварийные бригады электросетей получат допуск к работам, потребители будут переключены на другую линию», — подчеркнул он.

#обстрел
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