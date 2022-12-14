Поселок в Брянской области остался без света после обстрела ВСУ

Сегодня ВСУ обстреляли горд Клинцы в Белгородской области. Ракеты удалось сбить с помощью систем ПВО, однако их осколки повредили энергоснабжение в поселке Ардонь. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате падения обломков ракет, сбитых ПВО, повреждено энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. Как только аварийные бригады электросетей получат допуск к работам, потребители будут переключены на другую линию», — подчеркнул он.