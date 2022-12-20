При обстреле Шебекина в Белгородской области ранен один человек

При обстреле граничащего с Украиной Шебекинского городского округа ранен как минимум один человек. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу», — написал губернатор.

Кроме того, по его словам, в оказавшемся под огнем Шебекине нарушено электроснабжение, «без света остается одна треть жителей города». «Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны», — добавил он.

Вместе с тем глава области заверил, что оперативные и аварийные бригады уже выехали на место и энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено.

Накануне, 19 декабря, в Шебекинском округе из-за обстрела с украинской стороны также пропадал свет. Тогда без электричества остались примерно 14 тыс. местных жителей. В тот же день Министерство обороны РФ отчиталось, что над регионом были сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM.

При этом в воскресенье, 18 декабря, при обстреле Белгородской области погиб один человек (в Белгородском районе) и пострадали еще десять. В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России регулярно подвергаются обстрелам.