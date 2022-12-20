В Брянской области беспилотник атаковал электросети

В Трубчевском районе Брянской области беспилотник атаковал территорию районной электрической сети (РЭС). В результате повреждены административное здание и автомобиль, рассказал в своем Telegram-канале руководитель региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. На месте работают спецслужбы», — пояснил губернатор.

Как сообщал ранее «Татар-информ», утром Богомаз проинформировал об обстреле Суземского района со стороны Украины. Тогда тоже никто не пострадал, но в поселке Суземка было частично нарушено электроснабжение и оказались повреждены железнодорожные пути. Для местных жителей глава области пообещал организовать автобусное сообщение.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Брянскую и Белгородскую области, регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны.