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В Курск доставлена вторая партия гуманитарной помощи из Татарстана
В Курскую область доставлена вторая партия гуманитарной помощи из Татарстана. Сейчас проводится выгрузка двух фур, сообщили в Департаменте по реагированию на ЧС центрального аппарата Российского Красного Креста.
«Происходит выгрузка гуманитарной помощи из Республики Татарстан, которая прибыла в Курскую область для помощи пострадавшему населению. На данный момент выгружается две фуры. Общее количество – 1 500 наборов. Большое спасибо Републике Татарстан за оказанную помощь пострадавшему населению», – рассказал главный координатор Тагир Нургалиев.
Отмечается, что организация следующей партии гумгруза планируется в начале следующей недели.
Фото и видео: Департамент по реагированию на ЧС центрального аппарата Российского Красного Креста.
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