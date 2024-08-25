В Курск доставлена вторая партия гуманитарной помощи из Татарстана

Фото: Департамент по реагированию на ЧС центрального аппарата Российского Красного Креста

В Курскую область доставлена вторая партия гуманитарной помощи из Татарстана. Сейчас проводится выгрузка двух фур, сообщили в Департаменте по реагированию на ЧС центрального аппарата Российского Красного Креста.

«Происходит выгрузка гуманитарной помощи из Республики Татарстан, которая прибыла в Курскую область для помощи пострадавшему населению. На данный момент выгружается две фуры. Общее количество – 1 500 наборов. Большое спасибо Републике Татарстан за оказанную помощь пострадавшему населению», – рассказал главный координатор Тагир Нургалиев.

Отмечается, что организация следующей партии гумгруза планируется в начале следующей недели.

Фото и видео: Департамент по реагированию на ЧС центрального аппарата Российского Красного Креста.