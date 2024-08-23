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Жителям Курской области из РТ отправят индивидуальные продуктовые наборы
Главной особенностью очередного пакета гуманитарной помощи Курску из Татарстана стали индивидуальные продуктовые наборы. Данные наборы были подготовлены при поддержке благотворительного фонда «Ак Барс Созидание». Помощь Курской области проводится по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.
«Когда мы отправили нашу первую гуманитарную помощь, нам удалось пообщаться с населением Курской области. Тогда мы услышали такое пожелание. В каждом индивидуальном продуктовом наборе содержится тушенка, макаронные изделия и предметы гигиены», – рассказала заместитель министра по делам молодежи Айгуль Сабирова.
Сегодня в Курскую область отправятся три машины, везущие гуманитарный груз общим весом 25 тонн. Это уже третья отправка из Татарстана, а их совокупный объем составляет около 100 тонн.
Первая поставка включала в себя, помимо продуктов, строительные материалы, предметы быта и одежду. Несмотря на возможные опасения, по словам Сабировой, машины с «гуманитаркой» доезжают до Курска без препятствий.
По мере готовности будет организован следующий гуманитарный конвой. В сборе гуманитарной помощи участвуют население республики, организации и предприятия, а также благотворительные фонды. В Казани пункты сбора организованы по адресу: улица Вишневского, №10 и Патриса Лумумбы, №4. Для уточнения актуальной информации по муниципалитетам уточняйте информацию в «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».
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