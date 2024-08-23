Жителям Курской области из Татарстана отправят 25 тонн гуманитарного груза

Фото: © Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

Жителям Курской области отправят около 25 тонн гуманитарной помощи из Татарстана в рамках поручения Раиса РТ Рустама Минниханова. Поддержка мирному населению Курской области оказывается при взаимодействии МЧС РФ и республики.

«Сегодня мы отправляем очередную партию гуманитарного груза. Планируется отправить около 25 тонн», — рассказал руководитель регионального исполкома НФО по РТ, координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

По запросу руководства Курской области на средства благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» были сформированы индивидуальные продуктовые наборы. Из штаба «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) было загружено 18 мешков с крупами и макаронными изделиями, 1 200 литров питьевой воды и 42 коробки с продуктами питания, предметами личной гигиены.

После полной загрузки машин будет сформирована автоколонна, которая отправится в главный логистический центр пострадавшего региона — город Курск.

В штабе КСВО сбор гуманитарной помощи был объявлен 7 августа, на следующий день после пересечения ВСУ границ Курской области. Штаб КСВО — помещение бывшего ателье, здесь любой желающий может внести свою лепту и поддержать жителей прифронтовых регионов и участников СВО. Приготовленные к отправке матрасы, деревянная стойки для плетения маскировочных сетей, бензиновые генераторы — все это собрано и организовано при поддержке неравнодушного населения.

Руководит казанским штабом «Комитета» Ангелина Галимова, жена офицера. На данный момент муж Галимовой выполняет боевые задачи под Курском. Поддержка пострадавших в Курской области – лишь одно из направлений работы КСВО. В скором времени Галимова планирует сама отправиться в Курскую область, чтобы передать гуманитарные грузы бойцам теробороны.

Сбор гуманитарной помощи также продолжается в пунктах по адресу: улица Вишневского, №10 и Патриса Лумумбы, №4.