В Кукморе волонтеры приступили к строительству девятой по счету автобани

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Волонтеры общественного движения ветеранов боевых действий «Боевое братство Кукмор» начали строительство девятой автобани.

«Пока СВО не закончится, мы всё уже, не остановимся. Работаем дальше», — заявили они

Среди волонтеров общественного движения ветеранов боевых действий специалист по технике Ришат Мухаметов, который занимается поиском автомобилей для дальнейшего их преобразования в автобани. Также он находит спонсоров.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«Например, эту машину мы привезли из Ижевска. До этого у нас шестая баня приехала оттуда. Мы с механиками всегда в общении. И всегда держу информацию, и он тоже ждет от меня информацию. Я им сразу сказал, если для нас интересная машина есть, сразу звоните», — рассказал Ришат Мухаметов.

Внутри, как и в обычной русской бане: парная, душ, будет также и зона для стирки вещей — для этого встроят стиральную машину.

«Уже установили печь. Осталось вывести трубу. Вот 150-литровый бак для горячей воды. По бокам будут дополнительные баки. Здесь на всю длину будет установлен полок. Внизу будут баки с холодной водой», — пояснил Халим Губайдуллин.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Скоро баню на колесах отправят бойцам на СВО. По традиции она будет полностью загружена продуктами питания, медикаментами, вещами первой необходимости.

По словам волонтеров, большую помощь им оказывают школьники. «Мы до этого заказывали 500 килограмм парафина. Все уже израсходовали. Школы ждут теперь опять, чтобы мы привезли парафин, активно работают. Молодцы», — похвалил активистов руководитель общественного движения ветеранов боевых действий «Боевое Братство. Кукмор» Радик Габдрахманов.

Завершить строительство мобильной бани планируется в кратчайшие сроки.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

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