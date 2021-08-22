В Крыму установили государственный флаг России на вершине Ай-Петри

В День государственного флага РФ на вершине крымской горы Ай-Петри установили российский триколор. Теперь трехцветный символ страны развевается на высоте около 1,2 км, рассказал начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» Юрий Павлов.

«Эта ежегодная патриотическая акция является данью уважения символам нашей страны», – цитирует Павлова РИА Новости.

Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия по случаю Дня российского триколора. На Поклонной горе, в парке Победы, днем прошла церемония поднятия флага, в которой принял участие глава государства Владимир Путин. В Казани по случаю знаменательного дня развернули трехцветное полотнище в 150 кв. метров, а также раздали ленточки.

Памятная дата была установлена на основании указа Президента РФ от 20 августа 1994.