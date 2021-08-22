В Казани развернули российский флаг размером 150 квадратных метров

В Казани в честь Дня государственно флага России развернули триколор в 150 квадратных метров. Организаторами флешмоба стали активисты ДОСААФ РТ и «Молодёжки ОНФ».

«Идея подобной акции нам пришла во время пандемии. Тогда мы развозили продукты питания и флаги. Тогда у нас их стало очень много. Из-за ограничений мы не смогли провести акцию в прошлом году, а в этом году мы развернули около Казанского Кремля флаг площадью 150 квадратных метров», – рассказал руководитель движения «Молодежка ОНФ РТ» Дамир Нургалиев.

Он рассказал, что во флешмобе поучаствовали около 20 активистов и подчеркнул, что любой желающий может совершенно бесплатно получить российский флаг в здании ДОСААФ РТ по адресу: Патриса Лумумбы, 4.

Подобная акция прошла сегодня во многих регионах России, в центре многих городов также развернули большие триколоры.