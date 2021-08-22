Активисты «Молодой гвардии» раздали татарстанцам 10 тыс. ленточек с российским триколором

Сегодня в России отмечается день государственного флага РФ. В честь этого активисты «Молодой гвардии Единой России» раздали жителями Татарстана ленточки с триколором. В Казани такая акция прошла на улице Баумана и на Кремлевской набережной.

«Мы проводим такую акцию каждый год. Она проводится „Молодой Гвардией“ Республики Татарстан в связи с тем, что флаг, наряду с другими государственными символами, играет ту же роль, что и название страны. Граждане страны должны знать символику Родины. Праздник, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, призван напомнить о том, что Россия — единая страна, которая свободна среди равных», — отметил активист и один из организаторов акции Андрей Киселев.

Он подчеркнул, что к флагу страны нужно относиться бережно и понимать ценность этого символа для всей России.

Раздача происходила не только в Казани, но и в муниципалитетах республики – активисты раздавали жителям ленточки на центральных площадях и улицах районных центров.

Одной из особенностей акции в Казани стало то, что ленточки раздавал человек в костюме медведя.

«Медведь выбран животным-символом нашей страны. Сделано это не случайно, ведь косолапый на российских просторах всегда считался царем леса. Образ медведя прочно вошел в историю нашей страны. Про этого зверя сложено множество сказок и легенд, его изображение украшает русские гербы, а у иностранцев Россия ассоциируется с матрешками и медведями», – объяснил Андрей Киселев.