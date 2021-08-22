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22 августа 2021  12:56

Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага в парке Победы

Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага в парке Победы
Фото: пресс-служба Кремля
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Президент РФ Владимир Путин в парке Победы на Поклонной горе принял участие в церемонии поднятия российского флага. Об этом сообщает РИА Новости. 

Начальник почетного караула доложил главе государства о готовности поднять флаг. Музыкальное сопровождение обеспечил президентский оркестр, который исполнил мелодию «Славься». Затем прозвучал гимн страны. 

В мероприятии поучаствовали министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач «Коммунарки» Денис Проценков, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева , а также члены «Единой России». 

Сегодня по всей стране отмечается День государственного флага. В Татарстане активисты «Молодой гвардии» раздали татарстанцам 10 тыс. ленточек с российским триколором, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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