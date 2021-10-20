В Крыму решили ввести QR-коды для заселения в отели и санатории

В Республике Крым начиная с 25 октября при заселении в отели и санатории придется предъявлять QR-код. Соответствующий указ подписал руководитель региона Сергей Аксенов.

«<…> запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации <...> или QR-кода», — сказано в тексте документа.

Кроме того, отелям и регионам рекомендовано требовать от туристов справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученном за 72 часа до заселения.

РИА Новости отмечает, что ранее глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова рассказала об отсутствии глобальных отказов от отдыха в республике из-за ситуации с коронавирусом. По ее словам, туристы обычно приезжают со справками о вакцинации от Covid-19 или о наличии антител, а также с отрицательными ПЦР-тестами.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Крыму началось ажиотажное бронирование гостиниц из-за нерабочих дней с 30 октября.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидобстановкой могут самостоятельно принять решение о более раннем введении нерабочих дней. Власти Татарстана решили не идти на такой шаг.