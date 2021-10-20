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Ру Тат
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20 октября 2021  14:40
Дарья Сайфиева

В Крыму началось ажиотажное бронирование гостиниц из-за возможных выходных с 30 октября

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Хотя решение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября еще официально не принято, огромное количество российских туристов уже бронирует жилье в Крыму и Сочи. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Многие планируют уехать отдыхать или работать удаленно в комфортных условиях», — отметили в эфире телеканала, добавив, что в Крыму планируется введение жестких антиковидных ограничений.

При этом корреспондент «России 24» обратила внимание на то, что полуостров принимает туристов и аэропорт работает в штатном режиме. Впрочем, при заселении в отели и гостиницы необходимо уточнять у администраторов, необходима ли справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

Накануне, 19 октября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#крым #туризм #Сочи #Коронавирус
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